Niektóre z niechcianych blizn na ciele możemy zamaskować, stosując kosmetyki z odpowiednim składem. Kremy, żele i olejki to tylko niektóre z drogeryjnych propozycji. Zanim sięgniesz po taki preparat, sprawdź działanie naturalnego, domowego balsamu na blizny z witaminą E. Pomaga zmniejszyć ich widoczność i rozjaśnia skórę. Jest pełen bezpiecznych, roślinnych składników, zawiera olejek z kiełków pszenicy oraz aloes.

Jak szybko pozbyć się blizn? Lista naturalnych składników

Niektóre z dostępnych bez recepty kremów na blizny zawiera chemikalia, parabeny i substancje zapachowe, które mogą powodować alergie skórne i podrażnienia. Okazuje się, że wiele naturalnych produktów może również skutecznie regenerować tkanki skóry i sprawiać, że blizny są mniej zauważalne.

Kwasy tłuszczowe omega-3 i przeciwutleniacze zawarte w oleju kokosowym hamują rozwój komórek, które powodują powstawanie blizny keloidowej (nieregularne zmiany skórne o wypukłym kształcie). Olej kokosowy ma działanie mocno nawilżające, dzięki czemu może pomóc zminimalizować pojawianie się blizn.

Aloes przyspiesza gojenie ran. Od dawna stosowany jest w leczeniu zmian skórnych. Zatrzymuje wilgoć w skórze i przynosi ukojenie. Ze względu na te naturalne efekty, zastosowanie go na ranę może pomóc zmniejszyć stan zapalny związany z tworzeniem się blizny i zminimalizować jej wygląd.

Olej z kiełków pszenicy jest bogaty w witaminę E, skwalen oraz kwasy tłuszczowe omega-3 i -6, dlatego świetnie sprzyja procesy regeneracji skóry oraz dba o jej odpowiednie nawilżenie. Również olejek z dzikiej róży jest naturalnym środkiem, który pomaga zmniejszyć widoczność blizn. To naturalne źródło kwasów tłuszczowych i witamin, które zwalczają oznaki starzenia i wygładzają skórę. Olejek kadzidłowy to silnie działający środek przeciwzapalny, który pomaga zregenerować skórę po urazach i zmniejszyć widoczność blizn i występujących zmian skórnych.

Domowy balsam na blizny z witaminą E i odżywczymi olejkami

Składniki:

frakcjonowany olej kokosowy (1/3 szklanki)

żel aloesowy (1 szklanka)

olejek z kiełków pszenicy (1 i ½ łyżki)

olejek z dzikiej róży (20 kropli)

olej kadzidłowy (20 kropli)

Połącz ze sobą żel aloesowy i olej kokosowy w małej misce. Mieszaj aż do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji przypominającej balsam. Następnie dodaj olejki i ponownie wymieszaj. Przełóż gotowy balsam do butelki z dozownikiem. Stosuj na blizny i zmiany skórne 2-3 razy dziennie.