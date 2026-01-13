Ziołowe herbaty i napary oferują cały wachlarz prozdrowotnych właściwości. Niektóre z nich ułatwiają wieczorny relaks, wyciszają i przygotowują do snu. Z kolei inne wpływają pozytywnie na pracę serca, obniżają poziom cholesterolu oraz działają antybakteryjnie. Regularne picie ziół może pomóc poprawić wygląd cery. Jakie herbaty na skórę sprawdzą się najlepiej?

Herbata na skórę: jakie zioła pić na ładną cerę?

Każdy z ziołowych naparów spełnia inne zadanie i pomaga niwelować problemy z cerą oraz zapewnić jej gładki i zdrowy wygląd. Możesz korzystać z ich właściwości na wiele różnych sposobów. Najprostszym z nich jest zaparzenie i wypicie ziołowej mieszanki. Możesz też stosować je bezpośrednio na skórę w postaci domowych kosmetyków.

Herbata rumiankowa

Jednym z podstawowych warunków, który trzeba spełnić, by zachować wypoczęty i zdrowy wygląd skóry jest regenerujący sen. Jego niedostateczna ilość objawia się na twarzy w postaci worków pod oczami. Zmniejszyć opuchliznę i pozbyć się cieni pod oczami mogą torebki rumiankowej herbaty. Kojące właściwości sprawdzą się także przy problemach z niedoskonałościami skóry – zmniejszają zaczerwienienie oraz łagodzą podrażnienia.

Herbata jaśminowa

Ta mieszanka ziół wykazuje działanie antybakteryjne oraz przeciwutleniające. Pomaga w szybszym gojeniu ran, spowalnia procesy starzenia się skóry oraz łagodzi oparzenia słoneczne. A w dodatku pięknie pachnie!

Zielona herbata

To jeden z najbardziej popularnych gatunków herbat. Dzięki temu, że nie jest poddawana procesowi fermentacji zawiera większe ilości polifenoli. Składniki te pomagają chronić skórę przed starzeniem i działaniem wolnych rodników. Dodatkowo chronią skórę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Miętowa herbata

Mięta działa łagodząco i pomaga złagodzić problemy trawienne oraz regulować perystaltykę jelit. A dzięki temu, że zawiera mentol sprawdzi się także dla osób z cerą tłustą, regulując produkcję sebum. Oprócz tego to silny przeciwutleniacz, który poprawia wygląd skóry.

Czarna herbata

Znana i lubiana na całym świecie czarna herbata zawiera w sobie sporą ilość polifenoli, co czyni ją jednym z najlepszych naparów, który pomaga opóźnić procesy starzenia się skóry. Ma właściwości przeciwzapalne, a ze względu na wysoki poziom kofeiny, która może zapobiegać przeziębieniom i wirusom – wspiera układ odpornościowy.