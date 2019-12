Mowa naturalnie o Warszawie Kobiet, która doczekała się już 4. edycji! W tym roku twórcy karty zaskoczyli nas udogodnieniami dla dwojga, dzięki którym uroki Warszawy docenimy w towarzystwie partnera lub przyjaciółki. Kartę, którą już możecie kupić na platformie www.warszawakobiet.pl, do 24.12 nabędziecie ze zniżką 500 zł!

Już od trzech lat Warszawa Kobiet umożliwiała kobietom nielimitowany dostęp do usług z zakresu club&restaurant oraz trzech wybranych usług z zakresu care&wellness. Panie pokochały ją za wygodę, doskonały dobór usług i motywację do poznania Warszawy na nowo. W tym roku zasada działania karty pozostaje taka sama: po dokonaniu jednorazowej opłaty poprzez platformę zakupową www.warszawakobiet.pl otrzymamy kartę pocztą w ciągu dwóch dni roboczych. Następnie musimy dokonać aktywacji karty na platformie w zakładce „aktywacja karty”, by przez kolejny rok cieszyć się dostępem do najlepszych lokali i zabiegów w mieście!

Z okazji czwartej edycji karty czeka na nas niespodzianka. Wejścia do topowych warszawskich klubów będą dostępne z osoba towarzyszącą. Dodatkowo czekają na nas drinki!

Życie w odcieniach różu, czyli oferta Golden Rose:

THE VIEW – wejście + drink na każdą regularną imprezę

– SEN – wejście + drink na każdą regularną imprezę

– STIXX – kieliszek prosecco w każdą niedzielę

– FONTANNA – kieliszek prosecco codziennie

– MOMU – mojito codziennie

– OGRODY WISŁA – wejście dla PARY, a do niego 2 drinki

– FEMMED – botox wybranej partii: kurze łapki, poziome zmarszczki czoła lub „lwia zmarszczka”

– THAI SUN – tradycyjny masaż tajski 1h

– DEPILCONCEPT – fotoodmładzanie dłoni

– ESTETICAN – zabieg podnoszący pośladki shin shock lub depilacja laserowa bikini i pachy

– WILEŃSKA CLINIC – exilis zabieg na podbródek

Bujanie w niebieskich obłokach z kartą Silver Azure:

– LEVEL27 Wejście dla PARY, a wraz z nim 2 drinki (do wyboru wódka +soft lub whiskey+soft)

– SYRENI ŚPIEW – wejście gratis, a do niego w drink na każdej regularnej imprezie

– BIAŁA ZJEDZ I WYPIJ – kieliszek domowego wina lub nalewki lub rozgrzewający napar codziennie

– WELES – koktajl warszawski od niedzieli do czwartku przez cały wieczór, a w piątki i soboty do 21.00

– BROOKLYN – aperol codziennie

– ROOM13 – wejście dla PARY, do każdego wejścia 2 drinki

– ALEKSANDRA RÓŻYCKA HAIR – regeneracja włosów maską diamentową

– FIZJOKONKRET – masaż leczniczy z pinopresurą 1h

– DEPILCONCEPT – fotoodmładzanie twarzy lub trwała i bezbolesna depilacja pach SHR in Motion

– WILEŃSKA CLINIC – depilacja laserowa wąsika lub pach

– GLOW ME – peeling kawitacyjny z ampułką

Cena karty Warszawa Kobiet: 2000 zł. W promocji w dniach 10-24.12 karta dostępna w cenie 1500 zł

Karta dostępna na www.warszawakobiet.pl

Materiał promocyjny