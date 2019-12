Cekiny, szampan, najbliżsi znajomi, imprezowa atmosfera… Sylwester już tuż tuż! W ten wieczór każda z nas chcę wyglądać wyjątkowo. Dobrze dobrana i starannie wykonana fryzura wyróżni cię spośród innych kobiet nawet wtedy, gdy wystąpisz w skromnej sukience. Nie przejmuj się tym, że masz krótkie włosy lub zabraknie ci pieniędzy na fryzjera. Poniżej przygotowałyśmy propozycje uczesań dla wszystkich rodzajów włosów. Podpowiadamy, które można wykonać samodzielnie w domu.

DELIKATNE FALE ZE SPINKAMI DO WŁOSÓW

pinterest.com/pin/545709679840489946

Spinki do włosów to hit tego sezonu, który będzie pasować do każdej stylizacji oraz do każdej długości włosów. Aby stworzyć idealną stylizacje użyj mgiełki Stylista #Beachwaves od L’Oréal Paris. Lekka mgiełka z dodatkiem soli, nada włosom matowy w dotyku efekt jak tuż po plażowaniu, a spinka do włosów pomoże Ci stworzyć idealną świąteczną fryzurę.

KOK I ROZPUSZCZONE WŁOSY

pinterest.com/pin/413697915770973693

Ta fryzura jest połączeniem koku z idealnie wyprostowanymi włosami. Należy zebrać wierzchnią warstwę włosów i związać ją w wysoki kucyk. Idealnie proste włosy pomoże Ci osiągnąć wyjątkowe serum L’Oréal Paris Stylista #Sleek, które ochroni pasma przed działaniem wysokiej temperatury nawet do 230°C i zapewnia idealne wygładzenie.

ELEGANCKI LUŹNY KOK

pinterest.com/pin/659777414137409637

Elegancki luźny kok pasuje do każdej stylizacji, długości oraz rodzaju włosów. Nie ważne czy masz grube włosy, czy cienkie, kręcone czy proste – luźny kok to klasyk, który zawsze będzie ładnie wyglądać. Luźny kok może być związany na czubku, środku lub z boku głowy. Jeśli widoczne są u Ciebie odrosty przy takim upięciu, skorzystaj z L’Oréal Paris Magic Retouch, który ujednolici kolor Twoich włosów.

Niezależnie od tego jaką fryzurę wybierzesz musisz wcześniej odpowiednio przygotować swoje włosy. Szampon odbudowujący L’Oréal Paris Elseve Dream Long to produkt o rozpieszczającym zmysły zapachu i kremowej konsystencji który intensywnie zregeneruje Twoje włosy bez obciążenia. Po umyciu skóry głowy sięgnij po krem bez spłukiwania Garnier Goodbye Damage 10w1. Formuła kremu zawiera ekstrakt z olejku owoców amli oraz keratynę pochodzenia roślinnego, aby odżywić, naprawić oraz ochronić włosy nawet w temperaturze do 230 °C. Natomiast jeśli wolisz maski, sięgnij po Garnier Fructis Aloe Hair Food. Jej głównym składnikiem jest wyciąg z żelu aloesowego, który znany jest z wyjątkowych właściwości nawilżających oraz wygładzających strukturę włosa. Jeżeli Twoje włosy są suche a ich ułożenie sprawia Ci kłopot i dodatkowo nieustannie się puszą, świetnym rozwiązaniem jest użycie olejku w kremie Dessange Extrême 3 Huiles.