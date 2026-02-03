Są zwiewne, lekkie, eteryczne i przywodzą na myśl bohaterki kultowych, XIX-wiecznych powieści – romantyczne fale to jedna z najmodniejszych fryzur na wiosnę 2026. Na jakie okazje będzie idealna i jak wyczarować efekt niczym z czerwonego dywanu? Odpowiadamy.

Nosiła je Keira Knightley w „Dumie i uprzedzeniu” i Kate Winslet w „Titanicu”. Teraz romantyczne fale wracają do łask przy okazji premiery „Wichrowych wzgórz” z Margot Robbie w jednej z głównych ról. To uczesanie nieprzypadkowo kojarzy nam się z postaciami uwielbianych powieści Jane Austen i sióstr Bronte czy najpiękniejszych, filmowych romansów. Dziś jednak możemy je nosić nie tylko do koronkowej sukienki.

Romantyczne fale – komu pasują?

Fryzura, która już robi furorę wśród gwiazd, to idealny wybór dla osób, które gustują w nonszalanckich, lekkich uczesaniach dających efekt artystycznego nieładu. Można je ułożyć zarówno z długich, jak i krótkich włosów, również tych cienkich i pozbawionych objętości, ponieważ romantyczne fale sprawiają, że pasma wyglądają na gęstsze i pięknie układają się w ruchu.

Nie tylko na wyjątkowe okazje – jak nosić romantyczne fale?

Margot Robbie w romantycznych falach pojawiła się w programie telewizyjnym, promującym najnowszy film z jej udziałem. W podobnych fryzurach gwiazdy brylowały na tegorocznej gali rozdania nagród Grammy. Nie oznacza to jednak, że subtelne fale z wyraźną teksturą sprawdzą się wyłącznie przy wyjątkowych okazjach. Z powodzeniem możesz nosić je również na co dzień, np. do jeansów czy eleganckiego garnituru.

Jak stworzyć romantyczne fale na włosach?

Najprostszym sposobem jest użycie falownicy do włosów. To urządzenie pozwala uzyskać efekt jak z salonu, a jest naprawdę proste w obsłudze. Jeśli masz zamiar częściej czesać się w tym stylu, warto w nie zainwestować. Podobny rezultat może dać również nawinięcie pasm na pasek od szlafroka. Ważne, by po uzyskaniu charakterystycznego skrętu rozczesać kosmyki grzebieniem lub dłońmi, a dopiero później utrwalić fryzurę lakierem. Naturalna tekstura, lekkość i zwiewność są w tym przypadku na wagę złota.