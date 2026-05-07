Pola Wiśniewska pokazała w sieci kadry, które poruszyły internautów. Była żona Michała Wiśniewskiego relacjonuje przeprowadzkę po życiowej rewolucji i nie ukrywa emocji. W opublikowanym nagraniu pojawiły się zarówno chwile chaosu, jak i wzruszenia, a pod wpisem natychmiast zaroiło się od słów wsparcia. „Jesteś cudowną kobietą”.

Po­­­­la Wi­­­­śnie­­­w­ska to pią­­­­ta żo­­­­na jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych wo­ka­li­stów w Pol­sce, Mi­­­­cha­­­­ła Wi­­­­śnie­­­w­skie­­­­go. Pa­­­­ra po­­­­zna­­­­ła się ki­l­ka lat te­­mu w sie­­­­ci, dzię­­­ki je­­­d­nej z apli­­­­ka­­­­cji rand­ko­wych. Na początku ich znajomości wy­­­­bra­­­n­ka mu­­­­zy­­­­ka na po­­czą­t­ku nie mia­­­­ła po­­­­ję­­­­cia, z kim koresponduje. Do­­­­pie­­­­ro po ja­­­­kimś cza­­­­sie zo­­­­rie­­­n­to­­­­wa­­­­ła się, że jest to wokalista zespołu Ich Troje. Pó­ź­niej spra­­wy po­­to­­czy­­ły się bły­­ska­­wi­cz­nie, a uczu­­cie Po­­li i Mi­­cha­­ła ty­l­ko przy­­bie­­ra­­ło na si­­le. Pa­­­­ra po­­­­bra­­­­ła się w ma­­­r­cu 2020 r., a za­­­­le­­­­d­wie rok pó­­­ź­niej na świe­­­­cie po­­­­ja­­­­wił się ich pie­­r­w­szy sy­­­­nek: Fa­­­l­co Ama­­­­de­­­­usz. Po trzech la­­­­tach ma­­­ł­że­­­ń­stwa gwia­­­z­da ze­­­­spo­­­­łu Ich Tro­­­­je i je­­­­go uko­­­­cha­­­­na zde­­­­cy­­­­do­­­­wa­­­­li się na ko­­­­le­­­j­ne­­­­go po­­­­to­­­m­ka. W ma­­­­ju 2023 r. po­­­­wi­­­­ta­­­­li na świe­­­­cie dru­­­­gie­­­­go sy­­­n­ka- No­­­­ëla Cloé.

Pola Wiśniewska pokazała przeprowadzkę do nowego domu. Polały się łzy

Rok 2026 r. to dla Poli Wiśniewskiej czas ogromnych życiowych zmian- kobieta nie tylko rozstała się ze swoim mężem, ale zmieniła także swój adres zamieszkania. Pomimo tego, że była ukochana Wiśniewskiego nie zdradza publicznie szczegółów rozstania to chętnie relacjonuje inne ważne wydarzenia, które mają teraz miejsce w jej życiu. Ostatnio zdradziła, że majówka upłynęła jej na rozpakowywaniu kartonów po przeprowadzce. W środę, 6 maja na jej oficjalnym Instagramie pojawiło się nawet krótkie wideo, na którym widzimy zarówno przebieg przeprowadzki, jak i łzy Poli.

Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam 🤍A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę Wam tego nigdy. Bez Was nie dałabym rady

– podpisała swoje wideo, na którym zalewa się łzami.

Była ukochana Michała Wiśniewskiego na szczęście mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony internautów. Pod jej emocjonalnym wpisem od razu pojawiło się mnóstwo podnoszących na duchu komentarzy.

Trzymam mocno kciuki. Spokój jest najważniejszy. Pozdrawiam serdecznie; ciskam mocno, jesteś cudowną kobietą, duuużo siły i wytrwałości, jeszcze będzie pięknie!

– czytamy pod postem Poli.