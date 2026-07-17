To jedne z tych perfum, które niemal natychmiast przenoszą myśli na urokliwe włoskie wybrzeże. Zapach Lanvin A Girl in Capri zamyka we flakonie aromat cytrusowych gajów, nut morskich i drewna.

Włoska wyspa Capri to jedna z najbardziej malowniczych, wakacyjnych destynacji. Słynące z cytrynowych gajów i atmosfery la dolce vita miejsce na mapie stało się inspiracją dla wielu twórców perfum. Jego klimat udało się uchwycić we flakonie Lanvin A Girl in Capri. Ta energetyczna, cytrusowa kompozycja to zapach lata nad Morzem Śródziemnym.

Jak pachną perfumy Lanvin A Girl in Capri?

Lanvin A Girl in Capri to perfumy, które łączą cytrusową świeżość z delikatnością kwiatów i ciepłem drewna. Zapach otwierają orzeźwiające nuty cytryny Primofiore i bergamotki przełamane szczyptą pikanterii w postaci różowego pieprzu. Po chwili kompozycja rozwija się na skórze i balansuje akordami kwiatu cytrusa i morza. Całości dopełnia baza z drewnem, bursztynem i białym piżmem.

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Autorką kompozycji jest słynna perfumiarka Sophie Labbé, której udało się stworzyć własną inspirację beztroskiego lata w słonecznej Italii niosącą czystą, wakacyjną energię, radość i spokój.