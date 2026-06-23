Istnieją zapachy, które przenoszą myśli do wymarzonych wakacyjnych destynacji, koją zmysły i kojarzą się z ciepłem zachodzącego słońca. Dokładnie tak działają perfumy z neroli, które latem 2026 wybrzmiewają coraz wyraźniej. Wybrałyśmy 5 kompozycji z nutą kwiatów gorzkiej pomarańczy, które pachną jak beztroskie chwile w najbardziej urokliwych nadmorskich miejscowościach.

Latem wybieramy perfumy, które nie tylko otulają świeżością, ale też kojarzą się z wakacyjną lekkością i podróżami. Część z nich przywodzi na myśl skąpane w promieniach słońca pomarańczowe gaje. Nie zawsze są to jednak czysto cytrusowe perfumy. Alternatywą są dla nich kompozycje z nutą neroli: świetliste, świeże z delikatnie miodowym finiszem.

Perfumy z neroli – jak pachną?

Neroli to jedna z najbardziej cenionych nut w perfumiarstwie. Pozyskuje się ją ze zbieranych ręcznie kwiatów gorzkiej pomarańczy, które następnie poddaje się destylacji parowej. W ten sposób powstaje akord, który łączy delikatną, cytrusową świeżość, subtelność białych kwiatów i łagodną słodycz nektaru. Pachnie czysto, świeżo, elegancko i bardzo naturalnie.

W perfumach neroli najczęściej komponuje się z cytrusami: cytryną, pomarańczą czy bergamotką, ale też białymi kwiatami, piżmem i drewnem. Efekt? Kompozycje, które budzą skojarzenia z białą koszulą na wakacjach czy pensjonatem z widokiem na wyjątkową, śródziemnomorską roślinność.

Kto pokocha perfumy z neroli?

Perfumy z neroli przypadną do gustu osobom, które poszukują zapachów świeżych, a jednocześnie eleganckich i bardzo zmysłowych. To kompozycje idealne na wakacje, bez względu na to, czy spędzamy je w jednym z europejskich miasteczek na wybrzeżu, czy w sercu miasta. Perfumy z akordem kwiatu gorzkiej pomarańczy mogą być też naturalnym przedłużeniem podróży i budzić najpiękniejsze wspomnienia z wakacji.

Najpiękniejsze perfumy z neroli na lato 2026 – jakie wybrać?

Zapachy z nutą neroli są świetliste, świeże i bardzo aromatyczne, jednak to dobór akordów decyduje o ich ostatecznych charakterze. Wybrałyśmy 5 kompozycji do zabrania w podróż i na upalne dni w miejskiej scenerii.

1 CLEAN Reserve Acqua Neroli Kup teraz Clean Reserve Acqua Neroli to czysty zapach wakacyjnej beztroski inspirowany turkusem wody i bujną, śródziemnomorską roślinnością. Pierwsze sekundy po aplikacji należą do akordów bergamotki i sycylijskiej mandarynki. Po chwili na skórze rozkwita serce zapachu z neroli, jaśminem i kwiatem pomarańczy. Całości dopełnia baza z piżma i bursztynu.

2 Tom Ford Neroli Portofino Kup teraz To jeden z flagowych zapachów z nutą neroli, który bije rekordy popularności. Pełna energii kompozycja inspirowana włoską riwierą urzeka nutami bergamoty, cytryny i lawendy oraz akordem tunezyjskiej neroli.

3 Chloé Atelier des Fleurs Neroli Kup teraz Jeśli szukasz eleganckiego zapachu na lato, który ma w sobie świeżość, szyk i głębię, ta propozycja od francuskiego domu mody może okazać się strzałem w dziesiątkę. Kompozycja powstała w hołdzie dla piękna drzew pomarańczowych. W składzie między innymi neroli, frezja, olejek z bergamotki, kaszmir i białe piżmo.



4 Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte Kup teraz Nerolia Vetiver Forte ze znanej kolekcji zapachów Aqua Allegoria łączy w sobie dwie najbardziej pożądane nuty sezonu: neroli i figę. Na tym nie koniec. W perfumach wyczuć można akordy bergamotki, olejku z gorzkiej pomarańczy, wetiwerię, cedr i różę. Zapach śródziemnomorskiej natury zamknięty w eleganckim flakonie.