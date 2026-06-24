Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem? Jedna z ostatnich wypowiedzi lidera Ich Troje wywołała prawdziwą burzę w sieci. Podczas wywiadu dla jednego z portali artysta nie szczędził byłej żonie ciepłych słów i otwarcie mówił o ich relacji. „Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo”. Faktycznie coś jest na rzeczy?

Michał Wiśniewski od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Urodzony w Łodzi wokalista największą popularność zdobył jako lider zespołu Ich Troje, który na przełomie lat 90. i 2000. bił rekordy popularności. Hity takie jak „A wszystko to… (bo ciebie kocham)”, „Powiedz” czy „Zawsze z tobą chciałbym być” na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Formacja aż dwukrotnie reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji, a sam Wiśniewski stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w kraju.

Równie głośno jak o jego sukcesach zawodowych mówiło się jednak o życiu prywatnym. Barwne związki, kolejne małżeństwa i medialne rozstania sprawiały, że wokalista nie schodził z pierwszych stron gazet. Szczególne emocje budziła jego relacja z Martą Wiśniewską, znaną również jako Mandaryna. Przez lata uchodzili za jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu, a ich rozstanie w 2006 r. było szeroko komentowane przez media i fanów.

Michał Wiśniewski rozpływa się nad Mandaryną. Czyżby plotki o ich powrocie były prawdziwe?

Jeszcze niedawno wydawało się, że wspólna historia Michała Wiśniewskiego i Mandaryny należy już wyłącznie do przeszłości. Choć po rozwodzie każde z nich poszło własną drogą, z czasem dawnym małżonkom udało się zbudować relację opartą na wzajemnym szacunku i trosce o dobro dzieci. Dziś ich kontakty są znacznie lepsze niż w okresie bezpośrednio po rozstaniu, a każde publiczne odniesienie do tej znajomości natychmiast przyciąga uwagę internautów.

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejną falę spekulacji. Wszystko za sprawą wypowiedzi lidera Ich Troje, który dał do zrozumienia, że nie zamyka się na różne scenariusze dotyczące przyszłości. W połączeniu z doniesieniami o zmianach w jego życiu prywatnym wielu fanów zaczęło zastanawiać się, czy między nim a byłą żoną nie doszło do ponownego zbliżenia.

W rozmowie z Jastrząb Post artysta ponownie został zapytany o relację z Mandaryną. Choć nie potwierdził krążących plotek, nie ukrywał, że Marta wciąż zajmuje w jego życiu wyjątkowe miejsce.

Marta jest taką ostoją. Zawsze była. My, ponieważ nie chcemy o tym głośno mówić, to skoncentruję się tylko na tym, że my tak naprawdę trochę się nie znamy. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy

– wyznał w rozmowie z Jastrząb Post.

Tak ciepłe słowa pod adresem byłej żony nie umknęły uwadze fanów. Wielu z nich zauważyło, że jeszcze kilka lat temu trudno byłoby wyobrazić sobie podobne deklaracje ze strony muzyka. Dziś jednak oboje zdają się patrzeć na swoją wspólną historię z zupełnie innej perspektywy – bez dawnych emocji, za to z dużą dawką wzajemnej życzliwości.

W dalszej części rozmowy Wiśniewski odniósł się także do teorii, które od miesięcy krążą w mediach społecznościowych. Wypowiedź artysty była jednak nieco enigmatyczna…

Natomiast te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne, za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Fajny pomysł. My musimy się nauczyć siebie. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo

– wyznał w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Te słowa wystarczyły, by ponownie rozbudzić wyobraźnię fanów. Czy były małżonkowie rzeczywiście próbują odnaleźć wspólny język na nowo, a może jest to jedynie efekt dojrzałości i upływu czasu? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne już wkrótce.