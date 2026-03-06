Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet marka Sinsay przygotowała inspirującą kampanię „Jestem kobietą, mogę wszystko”, która pokazuje, jak różne oblicza może mieć kobiecość. To opowieść o sile, która zmienia się wraz z doświadczeniami i kolejnymi etapami życia, ale nigdy nie traci swojej mocy. Projekt łączy pokolenia kobiet i ich historie, tworząc wspólną, poruszającą narrację.

W kampanii udział wzięły wyjątkowe bohaterki: Grażyna Szapołowska wraz z wnuczką Karoliną Matej, Kamila Szczawińska, Aga Pawlak oraz Hania Kordaszewska. Każda z nich pokazuje kobiecość w swoim stylu – inaczej, ale równie autentycznie. Mimo różnic wszystkie łączy poczucie siły, wspólnoty i dumy z bycia kobietą.

Sinsay w tej kampanii wizerunkowej chciał przede wszystkim docenić kobiety za ich sprawczość, ale też zainspirować je, by same zaczęły dostrzegać swoją siłę. To zaproszenie do tego, by spojrzeć na siebie z większą czułością i uznaniem – opowiada Marta Fijał, Brand Managerka marki.

W ramach projektu powstała klimatyczna sesja zdjęciowa, seria krótkich wywiadów oraz odcinek podcastu. Wszystkie materiały można znaleźć w kanałach online marki. Kampania tworzy spójną, wielokanałową historię, która poprzez autentyczne wypowiedzi i emocje ma budować bliższą relację z odbiorczyniami.

W wywiadach, bohaterki opowiadały, co rozumieją przez pojęcie kobiecości, siły i codziennego życia. Hania omówiła, jak ważny w życiu jest rozwój i praca nad sobą. Kamila odniosła się do przywileju bycia kobietą i tego, że mamy możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, bez spełniania oczekiwań innych. Z kolei Aga podkreśliła siłę autentyczności. Grażyna i Karolina mówiły o tym, że kobieta może wszystko.

Na tym jednak nie koniec. Z okazji Dnia Kobiet marka postanowiła wyjść do swoich konsumentek. Na gdańskim Przymorzu przedstawiciele Sinsay będą częstować kobiety kubkiem gorącej kawy, by umilić im ten wyjątkowy dzień. W akcji weźmie udział Laura Mancewicz, która podczas spotkań będzie rozmawiać z kobietami o ich doświadczeniach, sile i codziennych wyzwaniach. Celem jest podkreślenie znaczenia codziennej odwagi i odpowiedzialności, jaką kobiety niosą na swoich barkach każdego dnia.

Hasło „Jestem kobietą, mogę wszystko” wybrzmiewa tu jak deklaracja współczesnej kobiecości – pewnej swojej siły, gotowej na zmiany i świadomej tego, co czyni ją wyjątkową.

Materiał promocyjny marki Sinsay.